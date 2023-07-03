Уимблдон-2023: расписание 4 июля в мужском одиночном разряде

Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне должны быть сыграны оставшиеся матчи первого круга в мужском одиночном разряде.

Уимблдон-2023. Первый круг (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия). 13:00

Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — Хольгер Руне (Дания, 6). 13:00

Александр Мюллер (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция). 13:00

Бенджамин Оконел (Австралия) — Хамад Медьедович (Сербия, Q). 13:00

Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5). 13:00

Мартон Фучович (Венгрия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28). 13:00

Маркос Гирон (США) — Уго Дельен (Боливия). 13:00

Бен Шелтон (США, 32) — Таро Даниэль (Япония, LL). 13:00

Маттео Арнальди (Италия, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания). 14:30

Иржи Веселы (Чехия) — Себастьян Корда (США, 22). 14:30

Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15). 14:30

Максим Кресси (США) — Ласло Джере (Сербия). 14:30

Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Офнер (Австрия, WC). 14:30

Милош Раонич (Канада) — Деннис Новак (Австрия, Q). 14:30

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Жереми Шарди (Франция). 15:00

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боржеш (Португалия). 15:00

Кристофер Юбенкс (США) — Тиагу Монтейру (Бразилия). 16:00

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Артур Филс (Франция, WC). 16:30

Александр Зверев (Германия, 19) — Гейс Брауэр (Нидерланды, Q). 16:30

Илья Ивашко (Белоруссия) — Федерико Кория (Аргентина). 16:30

Джейсон Каблер (Австралия) — Уго Умбер (Франция). 16:30

Шинтаро Мочизуки (Япония) — Томми Пол (США, 16). 16:30

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Йосуке Ватануки (Япония, LL). 16:30

Марко Чеккинато (Италия) — Николас Харри (Чили, 25). 16:30

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 16:30

Се Симабукуро (Япония, Q) — Григор Димитров (Болгария, 21). 16:30

Райан Пенистон (Великобритания, WC) — Энди Маррей (Великобритания). 17:00

Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия). 18:00

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания). 18:00

Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Алексей Попырин (Австралия). 18:00

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай). 18:00

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Томаш Махач (Чехия, Q). 18:30