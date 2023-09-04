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Касаткина — Соболенко на US Open: расписание и результаты матчей в женском разряде 4 сентября

Матч 1/8 финала US Open Касаткина — Соболенко начнется около 02.00 мск 5 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Восьмой игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. На сайте «СЭ» публикуем расписание и результаты четвертого круга US Open. Время начала матчей — московское.

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет со второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко и другие противостояния.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 4 сентября (понедельник)

4 сентября. 18.00. Пейтон Стирнс (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)

4 сентября. 19.00. Мэдисон Кис (США) — Джессика Пегула (США)

4 сентября. 21.30. Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

5 сентября. 02.00. Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матчей 4-го круга турнира «Большого шлема» можно на «СЭ».

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, а также обзоры матчей и актуальные сетки турниров — в разделах «Большого шлема» и US Open.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Дарья Касаткина, Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Матчи Медведева, Рублева и Касаткиной: онлайн-трансляция четвертого круга US Open
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/35/
Теннис
US Open
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