Сегодня, 10:10
Восьмой игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. На сайте «СЭ» публикуем расписание и результаты четвертого круга US Open. Время начала матчей — московское.
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет со второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко и другие противостояния.
4 сентября. 18.00. Пейтон Стирнс (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)
4 сентября. 19.00. Мэдисон Кис (США) — Джессика Пегула (США)
4 сентября. 21.30. Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
5 сентября. 02.00. Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)
Следить за текстовой онлайн-трансляцией матчей 4-го круга турнира «Большого шлема» можно на «СЭ».
Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, а также обзоры матчей и актуальные сетки турниров — в разделах «Большого шлема» и US Open.
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»