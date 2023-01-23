Веснина — о выходе Рублева в четвертьфинал Australian Open: «Не без удачи, но Андрей заслужил эту победу»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Андрея Рублева над Хольгером Руне в 1/8 финала Australian Open (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)).

«Просто невероятная победа на морально-волевых качествах Андрея. Потрясающе! Уйти с матчболов, 5:0 на супер тай-брейке, Андрей все время на протяжении пятого сета догонял Руне. Конечно, не без удачи, но Андрей заслужил эту победу. У него был очень опасный соперник. Безумно рада, что Андрей справился и с нервами, и с волнением, в конце проявил такую стойкость характера и смог победить. Ну и трос был на нашей стороне. Проблемы с нервами? Рублев — максималист, всегда от себя требует много. Где-то ему это мешает, где-то это его подстегивает. Нет предела совершенству. Хольгер Руне — игрок топового уровня, но Андрей переломил ход встречи», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).