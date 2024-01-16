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«Большой шлем»

Сегодня, 12:15

Российский теннисный легион сократился на треть. Противоречивые итоги первого круга Australian Open

14 российских теннисистов вышли во второй круг Australian Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Во второй раунд в Мельбурне вышли 14 игроков из России.

Теннис. Australian Open 2024. Первый круг
Мужчины
Таллон Грикспур (Нидерланды, 28) — Роман Сафиуллин (Россия) — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5
Женщины
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 3:6, 6:2
Анна Блинкова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:4

Российские теннисисты с переменным успехом стартовали на Australian Open в Мельбурне. Без серьезных потерь (сразу четыре из пяти сеяных у женщин) не обошлось, но зато было немало приятных сюрпризов от представительниц молодого поколения. Мало того, для многих победы в первом круге открытого чемпионата Австралии вообще стали дебютными на «Больших шлемах». В общей сложности во второй круг мужского и женского одиночных разрядов вышли две трети теннисистов и теннисисток из России — 14 из 21. И понятно, что дальше им будет только сложнее.

Три решающих сета у мужчин

У мужчин дальше прошли четверо из шести — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Павел Котов, а Роман Сафиуллин и Александр Шевченко выбыли. С учетом того, что сразу семеро наших соотечественников входят в топ-65, все они, по идее, имели хорошие шансы пройти дальше. Но Аслан Карацев, как известно, выбыл уже до старта — в австралийском Брисбене в начале января он получил тяжелую травму колена, перенес операцию и вылетел ориентировочно на полгода. Расстроил Шевченко, который мощно провел концовку прошлого года, да и на первых турнирах 2024-го выглядел небезнадежно. Но, возможно, он не выдержал мельбурнской жары, взяв всего пять геймов у испанца Хауме Мунара.

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Еще более обидным получилось поражение Сафиуллина, который вел 2:0 по сетам у Таллона Грикспура из Нидерландов. Пусть в рейтинге Роман уступает пять позиций (он — 36-й, а Грикспур — 31-й) в Австралии перед турниром «Большого шлема» по игре россиянин выглядел лучше — дошел до полуфинала в Брисбене. Да и в матче с Талоном он уверенно вел 2:0 по партиям, а в решающей пятой партии упустил восемь брейк-пойнтов.

В то же время Рублев и Котов избежали фиаско, хотя также вели 2:0 по партиям и довели дело до пятого сета. Андрей справился с бразильцем Тиаго Сейбот Уайлдом, а Павел — с французом Артуром Риндеркнехом. Для 25-летнего Котова этот успех стал историческим — первым на «Больших шлемах» с пятой попытки. Мало того, Павел имеет неплохие шансы задержаться в Мельбурне, ведь во втором круге его соперником станет итальянец Фабио Коболли, не входящий в топ-100.

Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Рублев, который на последних восьми «Больших шлемах» не вылетал раньше третьего круга и шесть раз попадал в четвертьфинал, сразится с американцем Кристофером Юбэнксом. Между собой Рублев и Котов могут сыграть в четвертом круге. В этой же четверти сетки располагается и Карен Хачанов, который, как и Даниил Медведев, стартовый сет на Australian Open-2024 проиграл, но затем поймал ритм. Теперь Карен сыграет с Александром Ковачевичем из США, а Даниил сразится с финном Эмилом Руусувуори.

Юные таланты вместо сеяных у женщин

У женщин в основной сетке в Мельбурне стартовали сразу 15 россиянок, причем пятеро были сеяными. Но надежды на Веронику Кудерметову, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Анастасию Потапову не оправдались — они дружно вылетели уже на старте. При этом Александрова проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» впервые с Australian Open-2019. А Кудерметова, напротив, вылетела на старте «Большого шлема» в третий раз в пяти попытках. Как бы то ни было, если наши соотечественницы хотят подняться в топ-10 им следует избегать таких провалов, как сейчас в Мельбурне.

Теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Из сеяных россиянок во второй круг удалось пройти только Дарье Касаткиной, которую ждет матч с американкой Слоан Стивенс. С вероятностью близкой к 100 процентам (если только кто-то из ее соотечественниц не выиграет открытый чемпионат Австралии) Дарья останется по итогам этого турнира первой ракеткой страны. В live-рейтинге она сейчас занимает 12-е место, но для возвращения в топ-10 ей может не хватить выхода в четвертьфинал, а в восьми предыдущих попытках в Мельбурне Дарья ни разу не пробивалась даже в четвертый круг.

Впрочем, все когда-то происходит впервые. Так, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева и 16-летняя Алина Корнеева не просто дебютировали на «Большом шлеме» пробившись из квалификации, но и одержали первые победы. Выиграла свой матч и 16-летняя Мирра Андреева, которая теперь имеет в активе на всех четырех турнирах «Большого шлема». В возрасте 16 лет и 261 день она стала самой юной теннисисткой с таким достижением после американки Кори Гауфф.

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А из россиянок в столь юном возрасте этим могла похвастать только Анна Курникова в конце прошлого века. Добавим, что впервые за 19 лет во второй круг на ТБШ вышли сразу три 16-летних теннисистки — Андреева, Корнеева и чешка Бренда Фрухвиртова. В предыдущий раз на Australian Open-2005 это сделали чешка Николь Вайдишова, Микаэла Крайчек из Голландии и француженка Татьяна Головин.

Также во второй круг из россиянок пробились Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камила Рахимова, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова. Причем большинству наших соотечественниц ближайшие соперницы вполне по силам. Сложнее всех придется Тимофеевой, Корнеевой и Андреевой, которые сыграют соответственно с датчанкой Каролин Возняцки, бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и Онс Жабер из Туниса.

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