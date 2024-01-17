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«Ошеломительная игра, просто вау!» Публика в восторге от успехов Мирры

Мирра Андреева старается не думать о рейтинге: «Мне всего 16»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Андреева призналась, что сменила тренера, но стала от этого только сильнее.

Публика, СМИ и теннисные специалисты с восторгом восприняли выдающуюся победу юной россиянки Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. 16-летняя спортсменка менее чем за час разгромила одного из лидеров WTA-тура Онс Жабер из Туниса (6:0, 6:2). Это самый громкий успех нашей девушки на данный момент, но многие поклонники уверены — у Мирры очень большое будущее. Прогрессировать Андреева продолжает под началом своего давнего тренера Кирилла Крюкова, но объявила, что больше не сотрудничает с французским специалистом Жан-Рене Лиснаром.

Зачем думать о рейтинге?

«Я стараюсь не думать о рейтинге, — призналась после матча Мирра, которая после своей победы поднялась на 34-е место в онлайн-таблице WTA-тура и стала пятой ракеткой России. — Не считаю, что добилась чего-то невероятного, на это еще есть время. Иногда накручиваю себя. Но мне всего 16, зачем думать о рейтинге? Я поднимаюсь, поэтому цель — подниматься дальше. Может, незначительно, но все равно подниматься. Просто стараюсь не думать об этом, концентрироваться только на теннисе».

Мирра Андреева. Мирра разгромила звезду женского тенниса. Громкая победа юной россиянки

«Не скажу, что внимания ко мне слишком много. В подсознании пытаюсь абстрагироваться от этого, — приводит слова Андреевой sports.ru. — У меня хорошая команда, которая помогает с этим. Сейчас тренируюсь с русским тренером Кириллом Крюковым, он здесь со мной. Он главная составляющая моей команды. Раньше я тренировалась в академии Лиснара, но уже нет. Мы до сих пор базируемся во Франции, просто на других кортах. Конечно, после побед мне поступает много комментариев — как хороших, так и плохих. После проигрышей там вообще ужас творится, но я стараюсь не читать».

Кирилл Крюков работает с сестрами Андреевыми еще с тех времен, когда семья жила в Сочи до переезда на юг Франции. В академии Лиснара, который раньше также работал с Даниилом Медведевым, Мирра тренировалась с начала 2022 года. Тесному сотрудничеству во много способствовал тот факт, что у французского специалиста русская жена. Однако в данный момент родители Андреевой, видимо, посчитали, что их дочери лучше подходит другой вариант для тренировок. Как бы то ни было, прогресс в игре юной звезды налицо, а победителей не судят.

Сумела показать все лучшее, чем обладает

На пресс-конференции в Мельбурне Мирру также спросили о ее желании выступить на Олимпиаде. На данный момент Андреева не попадает в квоту из четырех игроков, которых может выставить одна страна, но до лета данная ситуация может измениться. «Интересно ли было бы мне отправиться на Олимпиаду в Париже? Возможно. Не знаю, поеду ли я, но если такой шанс будет, то я с радостью. На этом турнире я тоже мечтаю сыграть. Но посмотрим. Пока не знаю», — приводит слова Мирры пресс-служба Australian Open.

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В соцсетях успехи Мирры восприняли с огромным энтузиазмом. Болельщики отмечают, что Жабер действовала не лучшим образом, но юная россиянка при этом показала «ошеломительный теннис». «Вау! 16-летняя Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира и своего кумира Онс Жабер и вышла в третий круг за 54 минуты. Самая крупная победа в ее карьере. Невероятно», — написал португальский журналист Жозе Моргадо.

«Самое лучшее в 16 лет — это отсутствие страха, — прокомментировала успехи Андреевой бывшая первая ракетка мира Динара Сафина в Tennis.com. — Просто выходишь на корт и играешь как можно лучше. Ты действительно не думаешь ни о чем другом. К сожалению, такого бесстрашия больше никогда не будет. Так что нужно наслаждаться этим и понимать, что это твое время — когда все тебя боятся, потому что никто тебя не знает. А ты, с другой стороны, никого не боишься, потому что полна уверенности».

Мирра Андреева.
Фото Reuters

«Для своих 16 лет и при отсутствии опыта Мирра сумела показать все лучшее, чем обладает, — отметила в интервью «СЭ» знаменитый теннисный комментатор Анна Дмитриева. — Жабер было неприятно играть с такой юной теннисисткой, потому что надо было показывать взрослую игру, а она не получалась. И Онс не могла найти варианта, что могло бы принести проблемы этой маленькой девочке. Мирра показала, что она в любых условиях находит решение. На задней линии она усиливала игру, становилась мощнее. Она где-то напоминает мне Синнера по манере игры. Мирра явно прибавила за межсезонье и уже приближается к тому рисунку, который будет характерен для ее тенниса».

Теннис
Мирра Андреева
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Мирра разгромила звезду женского тенниса. Громкая победа юной россиянки

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