Средний палец Медведева, бананы Шараповой, переодевание француженки: главные скандалы US Open

Истории Открытого чемпионата США, которые вызвали большой резонанс.

За долгие годы теннисисты на US Open не только бились за титулы и ставили рекорды, но и попадали в скандалы по самым разным причинам. Эти ситуации вызывали резонанс и широко обсуждались. Рассказываем о таких громких историях.

Побег Навратиловой

Мартина Навратилова во время US Open-1975 сбежала из Чехословакии в США. Ранее ее тренер Иржи Парма решил не возвращаться в родную страну после рабочей поездки в Австрию, но свою ученицу не бросил и присылал ее отчиму письма, в которых излагал программу тренировок.

Мартина строила успешную карьеру и достаточно много путешествовала, однако ее действия были сильно ограничены родной федерацией. Такая опека не нравилась теннисистке из Праги, и она задумалась о том, чтобы просить политического убежища в США. Воплотить задуманное в жизнь спортсменка решилась по ходу турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке в 1975 году.

«Чехословацкая федерация тенниса диктовала мне, что делать. В итоге они запретили мне участвовать в US Open-1975, а я тогда была третьей-четвертой в мировом рейтинге. Но мне сказали, что я слишком проамериканская и много общаюсь с американскими игроками, игнорирую русских, чехов, игроков стран Восточного блока. Но в последний момент меня выпустили, и тогда я поняла, что не могу полностью зависеть от функционеров. Так я уехала, зная, что не вернусь. Было очень тяжело», — так теннисистка объяснила свой поступок.

Действия Навратиловой вызвали бурную реакцию общественности. Но американская сторона пошла теннисистке навстречу, а организаторы US Open собрали специальную пресс-конференцию. Чешской спортсменке пришлось нелегко, хоть местная публика приняла ее достаточно тепло. Впоследствии Мартина заявила, что не жалеет о своем решении. Тем более что дальнейшие исторические события позволили ей возвращаться на родину и видеться с родными.

Безумие румына Настасе

Румынский теннисист Илие Настасе вошел в историю не только как первый игрок, которому был присвоен рейтинг первой ракетки мира, но и как жуткий скандалист. По ходу своей карьеры спортсмен часто попадал в скандальные истории, а нередко становился их инициатором.

В 1979 году на US Open прошел, наверное, один из самых безумных матчей в истории тенниса. Разумеется, при активном участии Настасе. Встреча против Джона Макинроя у румынского теннисиста явно не задалась. И в начале четвертой партии при счете 2:1 он заявил судье, что самолеты ему мешают.

Макинрой понял, что соперник устраивает провокации, и назвал его «сукиным сыном». Но Настасе это ничуть не смутило, он решил потроллить американца и высмеять его долгую подготовку к подаче: для этого румын демонстративно лег на корт и сделал вид, что уснул. Здесь судьи уже наказали его штрафным очком — так счет стал 3:1.

Но на этом безумие не кончилось. Публика отреагировала на решение рефери очень бурно, что полиции пришлось выйти на корт. Болельщики кричали, свистели и бросали с трибун различные предметы. Некоторые из них даже прорвались на теннисный корт и закидали вышку судьи банками из-под пива.

После вмешательства организаторов матч был продолжен со счета 2:1. Настасе был счастлив и доволен происходящим, однако победа осталась за его соперником. После игры Макинрой был очень зол и даже хотел подраться с румынским теннисистом. Однако Илие как ни в чем не бывало пригласил Джона на ужин. Так инцидент между теннисистами был исчерпан.

Обвинения Шараповой в жульничестве

В 2006 году Мария Шарапова вошла в элитный клуб победителей Открытого чемпионата США. Но впечатление от победы российской теннисистки были немного смазаны из-за обвинений в ее адрес.

На пресс-конференции после финального матча журналисты задали Марии вопросы по поводу странных знаков ее отца и тренера. Якобы во время телевизионной трансляции было видно, как тренер подавал теннисистке сигналы пальцами, а отец «показывал» банан. По правилам любые подсказки с трибун были запрещены.

Шарапова не растерялась: «Я только что выиграла турнир «Большого шлема» и не собираюсь с вами говорить ни о пальцах, ни о бананах. Перед вами сидит чемпионка US Open, и вас не должно беспокоить, ни что я ем, ни во что одеваюсь, ни с кем дружу. Моя карьера — это победа в теннисном матче. Давайте отбросим все правила и книжки. Вы серьезно думаете, что, последовав совету съесть банан, можно выиграть?»

Журналисты настаивали на своем: мол, все эти сигналы — это тактический момент, который мог повлиять на действия россиянки. Но Мария парировала и эти обвинения. «Отлично. Давайте скажем всем игрокам: банан — это путь к победе. Всё, тема закрыта», — добавила Шарапова.

Недовольство Серены Уильямс в адрес судьи. Фото Getty Images

Угрозы Уильямс в адрес судьи

Полуфинал US Open-2009 стал неудачным для экс-первой ракетки мира Серены Уильямс во всем. Эмоции Уильямс в матче с бельгийкой Ким Клейстерс зашкаливали, а одно из решений судьи настолько возмутило американку, что она чуть не набросилась на одного из рефери.

Арбитр на линии зафиксировала у Уильямс заступ на подаче, что, в свою очередь, принесло ее сопернице два матч-бола. Все это обернулось настоящим скандалом, ведь Серена восприняла данный эпизод в штыки и сорвалась на судью. Американка подошла к лайнсмену и бросила в ее адрес грозное заявление: «Сейчас возьму этот мяч и заткну в твое горло. Слышишь? Богом клянусь».

После того как на корт вызвали главного судью, было принято решение оштрафовать Уильямс на очко, которое принесло победу Клейстерс. Также Серена была оштрафована на 175 тысяч долларов и дисквалифицирована на два года условно. На пресс-конференции американка заявила, что никому не угрожала.

«Лайнсмен сказала, что почувствовала себя в опасности? Она вам это сказала? Я за всю свою жизнь никогда не дралась, так что не знаю, откуда она увидела угрозу с моей стороны. Извинения? За что? От меня? Знаете, сколько людей кричат на лайнсменов? Лично мне эта цифра неизвестна,» — отметила Уильямс.

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Переодевание Корне на корте

В 2018 году французская теннисистка Ализе Корне получила наказание за смену одежды на корте. Все случилось после 10-минутного перерыва, который организаторы US Open в тот год предоставляли участникам из-за жуткой жары.

Корне вернулась из раздевалки на площадку и обнаружила, что надела майку не на ту сторону. Ничуть не смутившись, спортсменка решила переодеться прямо на месте. И затем как ни в чем не бывало стала готовиться к возобновлению поединка. Однако арбитру на вышке поведение француженки показалось неспортивным, и он сделал ей предупреждение. Хотя Ализе даже не поняла, что именно сделала не так.

По правилам WTA, женщины могут переодеваться только в раздевалке. В то время как у мужчин нет никаких ограничений — они могут сменить одежду прямо на корте. И хотя Ализе не была наказана, а лишь получила устное предупреждение, сам инцидент вызвал бурную реакцию общественности. Организаторам US Open даже пришлось сделать заявление по данной ситуации.

«Все игроки имеют право переодеться, сидя на своих стульях во время паузы в матче. Это не является нарушением регламента. Мы сожалеем о том, что мадемуазель Корне вчера была наказана, и хотим прояснить наш политику в этом вопросе. К счастью, с нее не были сняты очки. Теннисистки, если захотят, также могут переодеваться в более укромном месте недалеко от корта, если есть такая возможность. В этом случае это не будет расценено как туалетный перерыв (их число ограничено в каждом сете. — Прим. «СЭ»)», — текст заявления.

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Атака Уильямс на судью Рамоса

Серена Уильямс неоднократно попадала в скандалы из-за своего поведения на корте. Но инцидент, который произошел в финале US Open в 2018 году против Наоми Осаки, особенно запомнился всему теннисному миру. В начале второго сета после поражения в первом американская теннисистка получила от судьи на вышке, португальца Карлоса Рамоса предупреждение за подсказку с трибуны.

На видеоповторе сигнал со стороны тренера-консультанта Серены Патрика Муратоглу был вполне очевиден. Но сама теннисистка настаивала на том, что никаких подсказок она не получала — это был лишь знак в ее поддержку. Ситуация начала накаляться, когда при счете 2:3 судья вынес Уильямс еще одно предупреждение за разбитую о корт ракетку, что обернулось уже штрафным очком. И тут американка взорвалась: она утверждала, что не получала никакой помощи, и требовала извинений.

Этим дело не кончилось. После седьмого гейма при счете 3:4 она снова вступила в диалог с судьей, которого назвала вором, и обвинила его в том, что он отнял у нее очко. За это Серену наказали целым геймом. На что Уильямс рассмеялась, вызвала на корт главного судью и супервайзера и выдала тираду о несправедливости и предвзятости. Она подчеркивала сексисткую подоплеку в ситуации, которая в мужском теннисе, по ее мнению, не привлекла бы внимания.

Матч закончился победой Осаки. После поражения американка не пожала арбитру руку и повторно выступила во время церемонии награждения. Публика отреагировала бурно, а сами теннисистки не могли сдержать слез. В итоге за поведение на корте Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов, а она досрочно завершила сезон.

Международная федерация тенниса утверждала, что судья Карлос Рамос на самом деле не сексист и действовал согласно правилам. На сторону Серены встала WTA и Теннисная ассоциация США, ее поклонники и коллеги. При этом мнения нейтральных зрителей все же разделились, а итог получился примерно таким: чемпионка сорвалась и испортила праздник своей соперницы.

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Cредний палец Медведева

Россиянин Даниил Медведев на Открытом чемпионате США в 2019 году запустил мини-сериал про свое противостояние с публикой Нью-Йорка и в ее глазах прошел путь от злодея до хорошего парня и финалиста турнира. Медведев был не очень тепло принят зрителями в матче 3-го круга против испанца Фелисиано Лопеса. На удачные действия его соперника болельщики реагировали восторженными возгласами, именно это и раздражало первую ракетку России.

После радости болельщиков из-за двойного сетбола у испанца Медведев саркастически поаплодировал и показал большой палец трибунам. Публику это раззадорило еще больше, зрители начали еще активнее поддерживать испанского теннисиста. Даниила это задело настолько, что после одного из проигранных очков он показал уже средний палец (и попытался скрыть его от судьи на вышке за виском).

Судья матча не сразу заметил этот инцидент — и только после повтора на большом экране вынес россиянину устное предупреждение. Не самая лояльная публика все же не выбила Медведева из колеи, и он смог довести матч до победы. А после сделал саркастическое заявление.

«Сегодня я победил благодаря вашей энергии. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Я был очень уставшим, накануне у меня были судороги. Мне бы хотелось, чтобы вы, ложась спать, помнили, что сегодня вы помогли мне победить», — заявил Даниил в послематчевом интервью на корте и затем на пути к финалу с Рафаэлем Надалем перетянул часть публики на свою сторону.

Новак Джокович (справа) и рефери-лайнсмен. Фото Getty Images

Дисквалификация Джоковича за удар судьи

В 2020 году первая (на тот момент) ракетка мира Новак Джокович попал в неприятный инцидент. Серб во время матча четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо Бустой проиграл свою подачу при счете 5:5 и в сердцах ударил ракеткой по мячу, случайно угодив в линейного арбитра. Мяч попал женщине-лайнсмену куда-то между шеей и подбородком и буквально сбил ее с ног.

Рефери упала на корт — и ей даже потребовалась медицинская помощь. В итоге она все-таки смогла покинуть площадку самостоятельно, но Джоковича подвергли серьезным санкциям — он был дисквалифицирован. После инцидента серб в социальных сетях принес извинения пострадавшей и отметил, что действовал ненамеренно:

«Вся эта ситуация оставила меня опустошенным. Я справился у травмированной судьи о состоянии ее здоровья, и она сказала мне, что, слава богу, чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что я вызвал у нее такой стресс. Это было непреднамеренно, но я поступил неправильно», — написал Новак.

Организаторы Открытого чемпионата США не стали жалеть звездного игрока и наказали Джоковича по полной. Кроме дисквалификации с турнира, серб был лишен рейтинговых очков за выход в четвертый круг US Open и не получил 250 тысяч долларов призовых. Известно, что теннисист пытался повлиять на итоговое решение по ходу экстренного совещания по данному инциденту. Но попытки Новака остались безуспешными, а потому ему ничего не оставалось, как просто принять ситуацию:

«Что касается дисквалификации, то мне нужно справиться с разочарованием и превратить эту ситуацию в урок, который позволит мне стать лучше как игроку и как человеку. Приношу свои извинения организаторам US Open и всем, кого затронула данная ситуация», — резюмировал Джокович.