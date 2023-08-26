Звонарева в 38 на классе обыграла стонущую гречанку. А Александрова в финале турнира в США!

Успехи наших в квалификации US Open и Кливленде.

Процент прохода наших в последний раунд квалификации US Open — 37,5 процента. Не так и плохо, учитывая малоизвестность для широкой публики большинства имен. Из восьми стартовавших до финала отбора добрались три девушки, и некоторые уже прошли через драматичные матчи. А в параллельно проходящем турнире в Кливленде наша Екатерина Александрова уже в финале. За кем и когда стоит следить в выходные?

Звонарева мучилась два дня

В Нью-Йорке в основную сетку последнего в сезоне турнира «Большого шлема» через квалификацию пробилась первая россиянка — 19-летняя Татьяна Прозорова. И в последнем раунде она уже успела пережить настоящий триллер в матче со словенкой Тамарой Зиданшек. Соперница в активе имеет полуфинал «Ролан Гаррос», в рейтинге почти на 100 строчек выше (119-я против 202-й), но Таня выдержала сумасшедший прессинг и выиграла два сета на тай-брейках, причем 13:11 и 10:8, проиграв между ними вторую партию 3:6.

А вот Эрика Андреева в финале отбора проиграла — американке с украинскими корнями Кэти Волынец (1:6, 6:4, 2:6). В основной сетке будет только ее сестра Мирра.

Вера Звонарева — третья россиянка, дошедшая до решающего раунда, и ей его еще предстоит сыграть с японкой Моюка Утидзима. Звонаревой ночью противостояла гречанка с прекрасной фамилией Папамихаил. Пропустим сразу все шутки и скажем, что куда забавнее стала не имя теннисистки, а частота ее криков и стонов. Причем не столько та частота, которая меряется в герцах, а именно временная. Папамихаил отмечала практически любое успешное действие на корте, вплоть до жеребьевки, после которой Звонарева отдала ей право подавать первой. Деспина уже сотрясала кулаком, направляясь к задней линии.

Вера, конечно, наслушалась за карьеру разных криков — но здесь продержалась пять геймов и в перерыве после обращения судьи, мол, все ли хорошо, попросила «большего уважения к игре».

К тому моменту (еще позавчера по московскому времени) счет был плотный — 3:2, причем обе девушки показали неуступчивость. Звонарева не зря отдала подачу сопернице — она сразу выиграла первый гейм, причем решающее очко надо помещать в словарь напротив слова «воля». Взгляните сами.

Матч несколько раз откладывался и прерывался из-за дождя, поэтому периодически на корте царила домашняя и даже семейная атмосфера — звук пылесосов от людей, напоминающих охотников за привидениями, и стук мяча о стену. В стиле сквоша разминалась Вера в паузах. В итоге игра растянулась на два дня. На первый теннисистки успели доиграть только до 5:4, и пауза пошла на пользу нашему ветерану — она вытащила сет 5:7. Во второй партии, которая также останавливалась дождем, Вера и вовсе отыгралась с нескольких сетболов — но в итоге обошлась даже без тай-брейка, снова 5:7.

Когда Звонарева начинала теннисную карьеру, в Нью-Йорке еще стояли нетронутыми башни-близнецы, а в финале US Open она играла 13 (!) лет назад. Через неделю ей исполнится 39 — и экс-вторая ракетка мира в полном порядке.

Александрова во втором финале за лето

Талантливая и эффектная юниорка Диана Шнайдер дождем не воспользовалась, и проиграла уже во втором из трех раундов квалификации — француженке Эльзе Жакмо (7:6, 5:7, 3:6).

Неожиданно обратил на себя внимание турнир WTA 250 в Кливленде. Там нет постоянных дождей, так что следить за матчами удобнее. И когда казалось, что все россиянки быстро выбыли из сетки, нашлась упорная Екатерина Александрова, которая спокойно и без драм дошла до финала. В нем она сыграет с испанкой Соррибес Тормо. В полуфинале челябинка убрала Линь Чжу из Китая — 7:5, 6:2.

Трофей может стать для россиянка вторым за два месяца — в июне 28-летняя Александрова взяла турнир той же категории в Хартогенбосхе. Да и за исключением Цинциннати, у Кати после «Ролан Гаррос» крепкая серия из 14 побед и двух поражений Арине Соболенко и Петре Квитовой из топ-10. Все шансы в преддверии US Open взять титул, 34 тысячи долларов и поднять себе настроение.

Финал ориентировочно начнется в субботу в 20.00 по московскому времени.