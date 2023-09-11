Левитин заявил, что ITF отстаивает интересы всех теннисистов вне зависимости от санкций

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что теннис является сейчас настоящим международным видом спорта, так как Международная федерация тенниса (ITF) отстаивает интересы всех своих атлетов.

«Медведев очень хорошо выступил в полуфинале, там соперник был не менее грозный, чем Джокович. Считаю уже успехом то, что Даниил был в финале. Сейчас мы увидели, что теннис — это настоящий международный вид спорта. Турнир прошел в США, на нем не было ограничений, и это говорит о том, что там сильная международная федерация, которая отстаивает своих спортсменов вне зависимости от санкций. Если бы все международные федерации поступали так, как ITF, то никакой Международный олимпийский комитет (МОК) ничего бы не мог сделать. Мы продолжаем работу, но теннис, к сожалению, исключение в этом плане», — приводит слова Левитина ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.