Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 22 декабря

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире будут соревноваться лучшие игроки мира. Публикуем расписание и трансляции на 22 декабря.

Расписание World Tennis League на 22 декабря

22 декабря, пятница

14.00. «Соколы» — «Коршуны»

Трансляция: «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

17.00. «Орлы» — «Ястребы»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

Российские теннисисты входят в команду «Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также уроженка Москвы, представляющая США, София Кенин.

Подробнее о турнире и результатах наших игроков читайте в материале «СЭ».