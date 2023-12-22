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Сегодня, 13:30

Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 22 декабря

World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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World Tennis League проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире будут соревноваться лучшие игроки мира. Публикуем расписание и трансляции на 22 декабря.

Расписание World Tennis League на 22 декабря

22 декабря, пятница

14.00. «Соколы» — «Коршуны»
Трансляция: «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

17.00. «Орлы» — «Ястребы»
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Арена», сайт matchtv.ru

Российские теннисисты входят в команду «Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также уроженка Москвы, представляющая США, София Кенин.

Подробнее о турнире и результатах наших игроков читайте в материале «СЭ».

Андрей Рублев, Даниил Медведев, Мирра Андреева. Медведев объединится в команду с Рублевым и Миррой. Россияне сразятся за победу на турнире в Абу-Даби

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мирра Андреева
0
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Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 21 декабря