Российская теннисистка Петрова считает, что Серена Уильямс изменила ход истории

Российская теннисистка Надежда Петрова считает, что американка Серена Уильямс поменяла ход истории в теннисе.

«Вся моя карьера проходила параллельно с Сереной. Конечно, ей было очень сложно противостоять, но она, несмотря на свою мощь, целеустремленность, злость на корте, на самом деле очень хороший, добрый и приветливый человек. И она, безусловно, немного поменяла ход истории: добилась колоссального количества побед — и олимпийские медали, и Большие шлемы, единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема». Но, помимо этих заслуг, она всегда вела много благотворительной работы, нашла себя вне тенниса, открыв линию одежды, украшений. Так что, можно сказать, что она в своем роде антрепренер. Никогда не стояла на месте, помимо тенниса, получила еще два образования», — приводит слова Петровой Газета.Ru.

В начале сентября 41-летняя Уильямс завершила карьеру после поражения от австралийки Айле Томлянович 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 в матче 3-го круга US Open.

Серена Уильямс четыре раза выигрывала Олимпийские игры (2000, 2008 и дважды в 2012).