Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе

Сегодня, 15:27
Россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира WTA в Хертогенбосе в двух сетах обыграла американку Эмину Бектас — 6:4, 6:4.
За выход в финал Александрова сыграет с Александрой Соснович из Белоруссии, которая прошла в полуфинал из-за снятия другой представительницы России Людмилы Самсонова во втором сете.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Эмина Бектас (США, Q) — 6:4, 6:4