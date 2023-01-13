Кудерметова из-за травмы снялась с матча против Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде

Сегодня, 11:21
Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с матча против Белинды Бенчич из Швейцарии в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.
Как сообщает пресс-служба WTA, Кудерметова снялась из-за травмы левого бедра.
Ранее россиянка Дарья Касаткина прошла в финал турнира без борьбы, поскольку испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти на корт из-за травмы.
Матч между Касаткиной и Бенчич за титул состоится 14 января.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 0:0 отказ 2-го игрока