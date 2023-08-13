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Сегодня, 13:07

Андрееску пропустит турнир в Цинциннати из-за стрессового перелома позвоночника

Мария Гусева
Корреспондент
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала подробности о травме спины.

«Во время матча в Вашингтоне я испытывала боль в спине, которая становилась все сильнее. В Монреале я делала все, что в моих силах, чтобы сыграть достойно. Все это привело к медицинскому обследованию, которое, к сожалению, выявило небольшой стрессовый перелом позвоночника. Это значит, что я не смогу принять участие в турнире в Цинциннати», — написала спортсменка в социальной сети.

23-летняя Андрееску на данный момент является 41-й ракеткой мира. В 2019 году она выиграла турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала победительницей Открытого чемпионата США.

Турнир WTA 1000 в Цинциннати (США) проходит с 12 по 20 августа.

Теннис
Бьянка Андрееску
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