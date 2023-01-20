Бенчич: «Работа Турсунова за короткий срок привела к прогрессу»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Работа Турсунова уже за такой короткий срок привела к прогрессу. Хорошо, что я по-прежнему чувствую, что мне еще многое предстоит сделать. Но я действительно рада нашей совместной работе, потому что чувствую, что некоторые вещи мы меняем или улучшаем. Дмитрий оказывает такое влияние на своих игроков, что они сразу добиваются результатов. Пока я очень рада тому, как все складывается. Я чувствую, что меня ждет что-то хорошее», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

25-летняя теннисистка вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Матч состоится в ночь на 21 января.

Также в сезоне-2023 Бенчич уже выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде, обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину (6:0, 6:2).