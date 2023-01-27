Касаткина: «Готовлюсь к серии турниров: Абу-Даби, Доха, Дубай, лакшери серия»

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала о подготовке к турнирам после Australian Open-2023.

«Ну что, я неделю как вернулась из Австралии, активно тренируюсь, погода не радует. Никому не советую тренироваться в +3 на улице, удовольствие так себе.

Готовлюсь к серии турниров: Абу-Даби, Доха, Дубай, лакшери серия турниров. Оттуда снова на другой континент.

Джетлаг после Австралии очень удобный, в 9 вечера уже сплю, а просыпаюсь в 7 утра без будильника, всегда бы так. Настроение нейтральное, много размышляю обо всем. Надеюсь у вас все хорошо, всех обнимаю", — написала Касаткина в своем Telegram-канале.

На Australian Open-2023 25-летняя россиянка проиграла в первом круге соотечественнице Варваре Грачевой (1:6 1:6).