Блинкова пробилась во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах она выиграла у Юле Нимайер из Германии — 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. 24-летняя россиянка трижды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету 23-летней немки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный из 2 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Блинковой будет чешская теннисистка Мари Боузкова.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Юле Нимайер (Германия) — 6:4, 6:1