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Сегодня, 10:15

Андрееску — о травме спины: «Вроде бы ничего серьезного, но, если нагружать, становится больно»

Андрееску рассказала о проблемах со спиной
Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о проблемах со спиной после поражения от Камилы Джорджи в первом круге турнира в Монреале (3:6, 2:6).

«На прошлой неделе в Вашингтоне у меня заболела спина. Появилась боль в крестцово-подвздошном суставе. У меня такое уже было. На несколько дней мне стало лучше, но потом я снова начала играть, почувствовала напряжение. И это такая травма — вроде бы ничего серьезного, но, если нагружать, становится очень больно. К сожалению, это повлияло на мое выступление. Из-за того что спина болела, мне было трудно принимать крученую подачу под лево», — сказала Андрееску на пресс-конфепенции.

23-летняя Андрееску на данный момент является 41-й ракеткой мира. В 2019 году она выиграла турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала победительницей Открытого чемпионата США.

Теннис
Бьянка Андрееску
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