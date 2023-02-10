Cеливаненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Абу-Даби

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, что думает о поражении Дарьи Касаткиной от китаянки Чжэн Циньвэнь (1:6, 2:6) в матче 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сегодня игра у Даши явно не сложилась, а у ее соперницы наоборот все получалось. Конечно, это не тот результат, на который Даша хотела бы рассчитывать. Но в теннисе так бывает», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

В полуфинале турнира в Абу-Даби китаянка сыграет с победительницей российского противостояния Вероника Кудерметова — Людмила Самсонова.

Турнир завершится 12 февраля.