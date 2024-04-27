Остапенко вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Представляющая Латвию Елена Остапенко победила аргентинку Мария Карле в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 30 минут. Остапенко вышла в четвертый круг турнира, где ее соперницей станет лучшая в матче Лейла Фернандес (Канада, 32) — Онс Жабер (Тунис, 8). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Елена Остапенко (Латвия, 9) — Мария Карле (Аргентина, Q) — 6:3, 6:3