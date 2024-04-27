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Сегодня, 18:07

Жабер победила Фернандес и сыграет с Остапенко в четвертом круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер победила канадку Лейлу Фернандес в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 2:6, 6:4.

В решающем сете 9-я ракетка мира уступала со счетом 2:4, но смогла победить 6:4. Матч длился 2 часа 26 минут.

Жабер вышла в четвертый круг и встретится с представляющей Латвию Еленой Остапенко.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Лейла Фернандес (Канада, 32) — 7:5, 2:6, 6:4

Теннис
Лейла Фернандес
Онс Жабер
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