Жабер победила Фернандес и сыграет с Остапенко в четвертом круге турнира в Мадриде

Туниска Онс Жабер победила канадку Лейлу Фернандес в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 2:6, 6:4. В решающем сете 9-я ракетка мира уступала со счетом 2:4, но смогла победить 6:4. Матч длился 2 часа 26 минут. Жабер вышла в четвертый круг и встретится с представляющей Латвию Еленой Остапенко. Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Онс Жабер (Тунис, 8) — Лейла Фернандес (Канада, 32) — 7:5, 2:6, 6:4