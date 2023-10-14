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Сегодня, 08:56

Мугуруса рассказала, когда намерена вернуться к соревнованиям

Мугуруса заявила, что пока не планирует возобновлять карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, когда намерена вернуться к соревнованиям.

«На сегодняшний день нет никаких намерений. Сейчас мой план — высыпаться, отдыхать, быть с семьей, наверстывать упущенное. Я не заглядываю дальше планов на сегодня, завтра и эту неделю. Какое место теннис занимает в распорядке дня? Никакое. Я по-прежнему слежу за коллегами, время от времени могу поиграть, но не активно, а скорее для удовольствия. Тенниса нет ни в моих мыслях, ни в распорядке дня, я сделала полноценный перерыв и стараюсь держаться подальше от кортов», — приводит слова Мугурусы Women's Health Magazine.

В январе 2023 года 30-летняя теннисистка объявила о том, что берет перерыв в карьере. На данный момент она занимает 461 место в рейтинге WTA.

Мугуруса — победительница двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2016 и Уимблдон-2017), одного Итогового турнира WTA (2021) и 10 турниров WTA в одиночном разряде.

Теннис
Гарбинье Мугуруса
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