Грачева обыграла китаяку Чжусян в первом круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Варвара Грачева одержала победу над китаянкой Бай Чжусян в первом круге турнира в Страсбурге — 6:3, 3:6, 7:7 (7:3)

Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

Грачева сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Чжусян 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира Грачева сыграет с Селеной Яничиевич из Франции.

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, 6) — Бай Чжусян (Китай, LL) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)