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Гурьева о Мирре Андреевой: «Очень прикольно играть с ней в карты и UNO»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 Анастасия Гурьева рассказала о своей дружбе с восходящей звездой мирового тенниса Миррой Андреевой.

«В этом году играли с Миррой пару в Египте, — отметила «СЭ» Анастасия Гурьева. — К сожалению, дошли только до полуфинала, но зато много тренировались вместе. Могу сказать, что мы в дружеских отношениях. Обсуждаем, кто против кого играет, как лучше действовать. Скоро я поеду на турнир в Испанию, где она играла в прошлом году. Он проходит в горах, там специфические условия. Мирра сказала позвонить ей, она все расскажет.

То есть у нее никакой звездной болезни. Абсолютно. Я обожаю ее, она особенный человек в женском туре. Очень позитивная, веселая, эмоциональная. Очень прикольно играть с ней в карты, в UNO. Мирра такая открытая с самого детства. Может кричать, ракетки кидать, но в то же время собранная. Очень интересно следить за ее успехами. Болею, переживаю за нее".

На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвертого круга, уступив в трех сетах американке Мэдисон Кис.

Анастасия Гурьева. «Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

Анастасия Гурьева
Мирра Андреева
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