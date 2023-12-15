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Сегодня, 15:32

Халеп не исключает, что может завершить карьеру

Алина Савинова
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Румынская теннисистка Симона Халеп высказалась по поводу своего будущего в профессиональном спорте.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 32-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Уже прошло больше года, и каждый день меня переполняли эмоции. Для меня было шоком, когда я получила письмо о том, что мои анализы мочи на наличие запрещенных веществ оказались положительными. Я знаю, что не сделала ничего плохого, что я чиста. Я всегда была против допинга. Четыре года — это большой срок в моем возрасте. Если это так и останется, не знаю, как я справлюсь. Вероятно, это будет конец моей карьеры. Осознавать, что это по причине того, чего я не делала, еще более болезненно. Мне было тяжело, потому что я всегда доверяла своим командам, всем, с кем работаю. Я всегда была уверена в себе, а сейчас моя уверенность немного пошатнулась», — сказала Халеп.

Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации, а также обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение ITIA. Слушания CAS по апелляции румынской теннисистки пройдут 7-9 февраля 2024 года.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/140917/simona-halep-has-just-issued-massive-update-likely-to-retire-in-case-this-happens/
Теннис
Симона Халеп
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