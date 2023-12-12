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Сегодня, 19:45

Корнееву признали чемпионкой мира по версии ITF по итогам года

Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Алина Корнеева стала чемпионкой мира Международной федерации тенниса (ITF) в 2023 году.

«Я очень довольна результатами, которых добилась в этом году, и, конечно же, я счастлива стать номером один по итогам года. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Я жду не дождусь следующего сезона и надеюсь, что он принесет что-то новое. Я просто хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня и помогал добиться таких результатов. Я также хочу поздравить всех игроков с невероятным годом — всего наилучшего в 2024 году», — приводит слова Корнеевой сайт ITF.

В завершившемся сезона 16-летняя спортсменка выиграла два юниорских «Больших шлема»: Australian Open и «Ролан Гаррос». Также Корнеева стала чемпионкой двух турниров на уровне ITF в Претории (ЮАР) и Фигейре-да-Фош (Португалия).

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

Источник: ITF
Алина Корнеева
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