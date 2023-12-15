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Допинг

Сегодня, 22:15

Халеп: «У меня не было намерения нарушать правила, проявлять неуважение к спорту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала дисквалификацию за допинг.

«Очевидно, что это результат загрязнения [биодобавки]. За три дня до положительного теста мочи я сдала кровь и мочу — и там ничего не было. И мне сказали, что запрещенного вещества невероятно мало, что в те три дня я не могла принять допинг. У меня не было намерения нарушать правила, проявлять неуважение к спорту, которому я посвятила всю свою жизнь. У меня другие принципы, я даже не думала о том, чтобы сжульничать», — приводит слова Халеп Euronews.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 32-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации.

Теннис
Симона Халеп
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