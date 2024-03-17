Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

17 марта, 16:21

Иванов назвал фаворита в финале турнира в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Алькарасом

Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом из Испании.

Очная встреча теннисистов состоится в ночь на 18 марта. Начало — в 00.00 мск.

«Алькарас сейчас набирает форму, но и Даня в хорошей форме. Я считаю, что чуть большим фаворитом выглядит Даниил, но другие люди считают, что нет. Будет очень интересный матч!» цитирует Иванова Metaratings.ru.

В полуфинале 28-летний Медведев одержал победу над представителем США Томми Полом в трех сетах 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Что касается Алькараса, то 20-летний спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера (1:6, 6:3, 6:2).

Источник: Metaratings.ru
Григорий Иванов (руководитель)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнайдер проиграла финал турнира в Чарльстоне

Тимофеева вышла в финал квалификации турнира в Майами