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16 марта, 21:30

Шнайдер проиграла финал турнира в Чарльстоне

Алина Савинова
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто в финале турнира WTA 125 в Чарльстоне (США) — 3:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. 19-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Шнайдер занимает 74-е место в мировом рейтинге. Она является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде, а также победительницей трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Теннис
Диана Шнайдер
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