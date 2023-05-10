Калинская обыграла Ястремскую и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Риме (Италия). В первом круге 24-летняя спортсменка обыграла украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Ястремской 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге турнира соперницей Калинской станет Элисе Мертенс из Бельгии. Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 3 572 618 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Анна Калинская (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:2