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10 мая, 23:37

Калинская обыграла Ястремскую и вышла во второй круг турнира в Риме

Мария Гусева
Анна Калинская.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Риме (Италия).

В первом круге 24-летняя спортсменка обыграла украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Ястремской 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге турнира соперницей Калинской станет Элисе Мертенс из Бельгии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
Анна Калинская
Даяна Ястремская
0
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