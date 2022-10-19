Калинская победила Мертенс на турнире в Мексике, проиграв один сет со счетом 0:6

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Во втором круге россиянка обыграла бельгийку Элисе Мертенс в трех сетах — 6:4, 0:6, 7:5. В третьем круге турнира Калинская встретится с другой представительницей России — Дарьей Касаткиной. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron Призовой фонд 2 527 250 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Анна Калинская (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 0:6, 7:5