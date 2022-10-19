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Сегодня, 21:28

Самсонова обыграла четвертую ракетку мира Соболенко во втором круге турнира в Гвадалахаре

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла белоруску Арину Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

Матч продолжался 2 часа 14 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

22-я ракетка мира Самсонова 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из семи. На счету 4-й ракетки мира Соболенко — 6 эйсов, 11 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге турнира россиянка сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Мария Боузкова (Чехия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 2:6, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 7:5, 2:6, 6:1

Дэниэлл Коллинз (США, 14) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Людмила Самсонова
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