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Сегодня, 18:17

Кудерметова и Павлюченкова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA в Риме

Виктория Кравченко
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA в Риме белоруске Виктории Азаренко и бразильянке Беатрис Аддад Майя (2:6, 3:6).

Азаренко и Аллал Майя в следующем раунде сыграют с победительницами пары Азиа Мухаммед/Джулиана Олмос (США/Мексика, 7) — Тимеа Бабош/Анна Данилина (Венгрия/Казахстан).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3

Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
Виктория Азаренко
0
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