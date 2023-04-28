Кудерметова обыграла Паррисас-Диас и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Нурию Паррисас-Диас из Испании во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Кудерметова сделала 8 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия, 21). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — 6:3, 4:6, 6:2