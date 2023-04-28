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Сегодня, 14:44

Кудерметова обыграла Паррисас-Диас и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Нурию Паррисас-Диас из Испании во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Кудерметова сделала 8 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия, 21).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — 6:3, 4:6, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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