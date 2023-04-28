Кудерметова обыграла Паррисас-Диас и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 14:44
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Нурию Паррисас-Диас из Испании во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 4:6, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 27 минут.
Кудерметова сделала 8 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия, 21).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — 6:3, 4:6, 6:2