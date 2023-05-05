Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде. В двух сетах она проиграла Иге Свентек из Польши — 1:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. На счету 21-летней Свентек 5 реализованных из 12 брейк-пойнтов. У 26-летней Кудерметовой одна подача навылет и две двойные ошибки.

В финале польская теннисистка сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 6:1, 6:1