Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Мадриде

Сегодня, 01:31
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде. В двух сетах она проиграла Иге Свентек из Польши — 1:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час 20 минут. На счету 21-летней Свентек 5 реализованных из 12 брейк-пойнтов. У 26-летней Кудерметовой одна подача навылет и две двойные ошибки.
В финале польская теннисистка сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 6:1, 6:1