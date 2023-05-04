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Сегодня, 20:36

Ольховский считает, что Кудерметова сможет навязать борьбу Свентек в полуфинале турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Вероника Кудерметова сможет навязать борьбу первой ракетке мира Иге Свентек в полуфинале турнира в Мадриде.

«Вероника здорово играет на этом турнире, остро, агрессивно. Я думаю, она сможет навязать борьбу Свентек, ожидаю интересный матч. Конечно, многое будет зависеть в этом матче от польской теннисистки, она все-таки возглавляет мировой рейтинг, но я уверен, что легкой победы у нее не будет», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч между российской теннисисткой и представительницей Польши пройдет 4 мая и начнется в 22.20 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17678837
Теннис
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
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