Людмила Самсонова хотела бы, чтобы бол-бои вернулись на корты

Сегодня, 18:00
Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала о своих предпочтениях в теннисе.
— Какой удар вы считаете своим фирменным?
— Подача.
— Крученная или плоская подача?
— Крученая.
— Выход к сетке или игра на задней линии?
— Выход к сетке.
— Больше любите смотреть по ТВ теннис или какой-то другой вид спорта?
— По телевизору мне очень нравится смотреть легкую атлетику, фигурное катание и художественную гимнастику.
— Самое абсурдное правило тенниса?
— Я бы хотела, чтобы бол-бои вернулись на корты и приносили нам полотенца. Сейчас мы теряем много времени на это, — сказала Самсонова «СЭ».
Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.
Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».