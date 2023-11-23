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Сегодня, 18:15

Первая ракетка России назвала удивительный факт о себе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в интервью «СЭ» отметила, что у нее нет подруг в WTA-туре.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я люблю петь и без ума от животных.

— Есть ли у вас подруги в туре?

— К сожалению, нет. Из-за конкуренции нам сложно выстроить дружеские отношения.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— Что я могу сделать все, что задумала.

— Могли бы вы вспомнить момент, когда получали больше всего поддержки от своих подписчиков?

— Возможно, именно после азиатской серии меня особенно сильно поддержали за последний период, — сказала Самсонова «СЭ».

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.

Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Людмила Самсонова
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