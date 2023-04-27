Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:11

Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о финале юниорского Australian Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о финале юниорского Australian Open-2023.

Она проиграла в финале Алине Корнеевой со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7.

«Мне нужно было много времени, чтобы восстановиться после того матча, потому что это был очень тяжелый матч для меня, — цитирует Андрееву WTA. — У меня было много возможностей, но я не использовала их. Мой тренер сказал мне: «Может быть, через пять лет ты даже не будешь помнить, что ты играла в финале Australian Open и против кого». Это немного помогло мне. Но все равно я помню об этом, и мне больно, но теперь это в прошлом».

Ранее 15-летняя Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Она одержала первую победу в турнире уровня WTA.

Во втором круге россиянка сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).

Теннис
Мирра Андреева
0
Читайте также
Возращение российских фехтовальщиков на международную арену снова откладывается. Когда это закончится?
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

15-летняя россиянка Андреева рассказала, почему начала играть в теннис