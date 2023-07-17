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Сегодня, 08:27

Мирра Андреева поднялась на 36 строчек и вошла в топ-100 рейтинга WTA

Мария Гусева
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 36 позиций и заняла 66-ю строчку. На прошедшей неделе 16-летняя спортсменка дошла до четвертого круга Уимблдона.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина — 11-е место. Она проиграла в третьем круге Уимблдона и уступила десятую строку победительнице турнира чешке Маркете Вондроушовой.

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова опустились на две строчки — 14-е и 17-е места соответственно. Анастасия Павлюченкова поднялась на 23 позиции и вернулась в топ-100 рейтинга.

Лидирует в рейтинге полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Рейтинг WTA от 17 июля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9315 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4865

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390

8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3341

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3310

10 (42). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106...

11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3010...

14 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570...

17 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2315...

21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2125...

24 (23). Анастасия Потапова (Россия) — 1865...

37 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1253...

65 (61). Анна Калинская (Россия) — 903...

66 (102). Мирра Андреева (Россия) — 900...

68 (64). Элина Аванесян — 882...

78 (69). Камилла Рахимова (Россия) — 817...

96 (119). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Анна Калинская
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Камилла Рахимова
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Элина Аванесян
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