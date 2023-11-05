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Сегодня, 17:25

Навратилова призвала сменить руководство WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
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18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Мартина Навратилова в негативном ключе высказалась о главе WTA Стиве Саймоне.

«Может быть, пришло время для смены руководства. И это женская ассоциация, я вовлечена в нее с самых истоков, и за все время у нас было только три женщины во главе. Пришло время. Надеюсь, когда появится новый руководитель, это будет женщина. Есть очень много достаточно компетентных для этой работы. Стиву [Саймону] будет трудно удержаться на должности. Все на это указывает», — приводит слова Навратиловой The Tennis Letter.

Ранее глава WTA Стив Саймон два раза отказал журналистам в интервью в прямом эфире во время Итогового турнира WTA-2023. Отметим, что теннисистки недовольны организацией турнира в Канкуне.

Навратилова — двукратная обладательница «Большого шлема» в женском парном разряде, 18-кратная победительница ТБШ в одиночном и восьмикратная победительница итогового чемпионата тура (в том числе 5 раз подряд).

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Теннис
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