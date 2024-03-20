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20 марта, 22:01

Определились соперницы Касаткиной и Потаповой во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Американка Клер Лю победила хорватку Петру Мартич в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:4, 6:1.

Во втором круге Лю встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Американка Даниэль Коллинз обыграла соотечественницу Бернарду Перу со счетом 3:6, 6:1, 6:1 и встретится с россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Клер Лю (США, Q) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1

Даниэль Коллинз (США) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 6:1, 6:1

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
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