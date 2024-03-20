Определились соперницы Касаткиной и Потаповой во втором круге турнира в Майами

Американка Клер Лю победила хорватку Петру Мартич в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:4, 6:1. Во втором круге Лю встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Американка Даниэль Коллинз обыграла соотечественницу Бернарду Перу со счетом 3:6, 6:1, 6:1 и встретится с россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Клер Лю (США, Q) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1 Даниэль Коллинз (США) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 6:1, 6:1 Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 6:3