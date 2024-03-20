Определились соперницы Касаткиной и Потаповой во втором круге турнира в Майами

20 марта, 22:01
Американка Клер Лю победила хорватку Петру Мартич в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:4, 6:1.
Во втором круге Лю встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Американка Даниэль Коллинз обыграла соотечественницу Бернарду Перу со счетом 3:6, 6:1, 6:1 и встретится с россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Клер Лю (США, Q) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1
Даниэль Коллинз (США) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 6:1, 6:1
Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 6:3