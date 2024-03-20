Аванесян победила Эрику Андрееву в первом круге турнира в Майами

20 марта, 19:50
Россиянка Элина Аванесян победила соотечественницу Эрику Андрееву в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:0, 3:6, 6:1.
Матч длился 1 час 40 минут.
Аванесян сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Андреевой — 1 реализованный брейк-пойнт.
Аванесян вышла во второй круг и сыграет с туниской Онс Жабер.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Аванесян (Россия) — Эрика Андреева (Россия, WC) — 6:0, 3:6, 6:1
Чжу Линь (Китай) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:4