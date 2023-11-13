Павлюченкова готова сыграть в паре с Рублевым на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала «СЭ», что ходили разговоры, чтобы на Олимпиаде в Париже сыграть вместе с Андреем Рублевым в миксте. Павлюченкова и Рублев вместе выиграли золото на летних Играх в Токио в 2021 году.

— Понятно, что пока неизвестно, пустят ли российских игроков на Олимпиаду. Но готова ли ты в Париже снова сыграть микст с Андреем Рублевым?

— Мы с ним шутили сразу на награждении в Токио, что на следующей Олимпиаде точно играем вместе. На «Шлемах» он не хочет, но по поводу летних Игр разговоры были. Еще не обсуждали эту тему, — сказала Павлюченкова «СЭ».