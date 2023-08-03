Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:50

Петрова рассказала, что может помешать Самсоновой защитить титул в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации-2007 Надежда Петрова считает, что россиянке Людмиле Самсоновой будет сложно защитить титул на турнире в Вашингтоне из-за сложной сетки.

«Сложно говорить, защитит ли Самсонова титул. Сетка сложная, — цитирует Петрову ТАСС. — Дальше вторая спортсменка [турнира] - Гарсия, которая играет в быстрый теннис. В полуфинале уже может быть Кори Гауфф, поэтому сложный путь, но если она сможет пройти — это замечательно. Но мне кажется, что круг-два, и дальше она не пройдет, к сожалению».

На данный момент на турнире в Вашингтоне Самсоновой обыграла американку Дэниэлл Коллинз (6:1, 6:3) и румынку Сорану Кирстю (6:1, 6:3). В четвертьфинале 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция).

Источник: ТАСС
Теннис
Людмила Самсонова
Надежда Петрова
0
Читайте также
Диана Дэвис прокомментировала победу на турнире в Лэйк-Плэсиде
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова рассказала, почему россиянки удачно выступают на турнире WTA в Вашингтоне

Селиваненко объяснил победу Свитолиной над Касаткиной на турнире в Вашингтоне