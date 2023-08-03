Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:08

Селиваненко объяснил победу Свитолиной над Касаткиной на турнире в Вашингтоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал встречу 1/8 финала на турнире в Вашингтоне, в которой украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину.

«Элина сейчас демонстрирует отличный теннис, играя стабильно на самом высоком уровне. Вчера Элина переиграла Дарью по всем основным игровым компонентам, превзойдя ее прежде всего в реализации брейк-пойнтов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинской теннисистки. Счет в личных встреч стал 8:0 в пользу Свитолиной.

«В матчах с Дашей всегда стараюсь бороться». Украинка Свитолина вновь обыграла россиянку Касаткину.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11036783-selivanenko-obyasnil-za-schet-chego-svitolina-obygrala-kasatkinu-na-turnire-v-vashingtone.html
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
0
Читайте также
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова рассказала, что может помешать Самсоновой защитить титул в Вашингтоне