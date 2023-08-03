Селиваненко объяснил победу Свитолиной над Касаткиной на турнире в Вашингтоне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал встречу 1/8 финала на турнире в Вашингтоне, в которой украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину.

«Элина сейчас демонстрирует отличный теннис, играя стабильно на самом высоком уровне. Вчера Элина переиграла Дарью по всем основным игровым компонентам, превзойдя ее прежде всего в реализации брейк-пойнтов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинской теннисистки. Счет в личных встреч стал 8:0 в пользу Свитолиной.

«В матчах с Дашей всегда стараюсь бороться». Украинка Свитолина вновь обыграла россиянку Касаткину.