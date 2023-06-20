Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:36

Полина Кудерметова проиграла Рыбакиной в первом круге турнира в Берлине

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан, в первом круге турнира в Берлине — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Кудерметова сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Рыбакиной 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В след ующей стадии турнира Рыбакина встретится с Донной Векич из Хорватии.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Полина Кудерметова (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Контавейт объявила, что Уимблдон станет последним турниром в ее карьере