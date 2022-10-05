Свентек на отказе Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Сегодня, 18:59
Польская теннисистка Ига Свентек на отказе австралийки Айлы Томлянович вышла в следующий круг турнира WTA в Остраве (Чехия) — 7:5, 2:2.
В четвертьфинале трехкратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет с победительницей пары Кэтрин Макнелли (США) — Каролина Мухова (Чехия).
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:5, 2:2 (отказ Томлянович)