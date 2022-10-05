Свентек на отказе Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Польская теннисистка Ига Свентек на отказе австралийки Айлы Томлянович вышла в следующий круг турнира WTA в Остраве (Чехия) — 7:5, 2:2. В четвертьфинале трехкратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет с победительницей пары Кэтрин Макнелли (США) — Каролина Мухова (Чехия). Острава (Чехия) Турнир WTA AGEL Open 2022 Призовой фонд 757 900 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Ига Свентек (Польша) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:5, 2:2 (отказ Томлянович)