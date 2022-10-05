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Сегодня, 18:59

Свентек на отказе Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Руслан Минаев

Польская теннисистка Ига Свентек на отказе австралийки Айлы Томлянович вышла в следующий круг турнира WTA в Остраве (Чехия) — 7:5, 2:2.

В четвертьфинале трехкратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет с победительницей пары Кэтрин Макнелли (США) — Каролина Мухова (Чехия).

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:5, 2:2 (отказ Томлянович)

Теннис
Ига Свентек
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