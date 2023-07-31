Самсонова обыграла Коллинз и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Сегодня, 20:31
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне (США).
В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:1, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 15 минут. Самсонова сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Коллинз 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 нереализованных брейк-пойнта.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Дэниэлл Коллинз (США, WC) — 6:1, 6:3