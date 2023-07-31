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Сегодня, 20:31

Самсонова обыграла Коллинз и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Мария Гусева
Теннисистка Людмила Самсонова
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне (США).

В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Самсонова сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Коллинз 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 нереализованных брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Дэниэлл Коллинз (США, WC) — 6:1, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
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