Самсонова обыграла Коллинз и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне (США). В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Самсонова сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Коллинз 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 нереализованных брейк-пойнта. Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия). Вашингтон (США) Турнир WTA Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Людмила Самсонова (Россия, 8) — Дэниэлл Коллинз (США, WC) — 6:1, 6:3