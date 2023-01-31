Россиянка Захарова вышла во второй круг турнира в Хуахине

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла Анну Шмидлову из Словакии в первом круге турнира WTA 250 в Хуахина (Таиланд).

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:3, его продолжительность составила 3 часа 5 минут.

186-я ракетка мира Захарова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 92-й ракетки Шмидловой 5 эйсов, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира 21-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 3:6, 7:5, 6:3

Линда Фрухвиртова (Чехия, 8) — Бетани Маттек-Сэндз (США, WC) — 6:3, 6:1

Хан На Лэ (Корея) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:4, 1:6, 6:4

Хизер Уотсон (Великобритания) — Юлия Путинцева (Казахстан, 2) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:5)