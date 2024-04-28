Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:53

Рыбакина обыграла Шериф в третьем круге турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила египтянку Майар Шериф в третьем круге турнира в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Рыбакина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Шериф ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Рыбакиной станет Сара Бейлек (Чехия, Q).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8?770?480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
Обсудить
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гауфф победила Ястремскую в третьем круге турнира в Мадриде

Ализе Корне завершит карьеру после «Ролан Гаррос»