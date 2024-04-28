Рыбакина обыграла Шериф в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 13:53
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила египтянку Майар Шериф в третьем круге турнира в Мадриде (Испания) — 6:1, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Рыбакина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Шериф ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Рыбакиной станет Сара Бейлек (Чехия, Q).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8?770?480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:4